BW Ottmarsbocholt: Großer Umbruch an den Tischen

An die Spielzeit 2018/19 werden sich die Tischtennis-Verantwortlichen bei BW Ottmarsbocholt noch lange erinnern. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft spielten eine Saison lang in der Frauen-Oberliga. Doch das ist nun Vergangenheit. Das blau-weiße Flaggschiff spielt zwar nach wie vor in dieser Klasse, aber die zweite Mannschaft, ohnehin schon abgestiegen, hat BWO noch eine Klasse tiefer in die Verbandsliga zurückgezogen.

Dort startet die Oberliga-Reserve am kommenden Samstag um 17.30 Uhr mit einem Heimspiel in die neue Saison. Gast ist die DJK BW Avenwedde aus Gütersloh. Die erste Mannschaft hat noch einen Monat Luft: Für sie geht es erst am letzten Septemberwochenende um Punkte. Dann gastiert sie beim TTC Schwalbe Bergneustadt und empfängt tags darauf die DJK Adler Brakel.

Dass die Zweite nun gleich zwei Klassen tiefer aufschlägt als in der Vorsaison, hat vor allem personelle Gründe, denn die Blau-Weißen haben teamübergreifend einen großen personellen Aderlass bei den Frauen zu verkraften. So wird Patricia Janasik „für mindestes ein Jahr“, so BWO-Abteilungsleiter Bruno Rennack nicht an der Platte stehen – Hausbau und Kinderplanung haben erst einmal Vorrang. Ein besonders schmerzlicher Verlust: „Bestimmt zehn Jahre“ (Rennack) war Janasik, geborene Kryjak), Stammspielerin der ersten Mannschaft. Länger dabei waren nur die Zwillingsschwestern Lena Uhlenbrock und Larissa van Boxel, die dem Verein aber erhalten bleiben.

„ Wir haben inzwischen überhaupt keinen Kontakt mehr. " BWO-Abteilungsleiter Bruno Rennack über Egle Jankauskiene

Schon seit der zurückliegenden Oberliga-Rückrunde wurde die ehemalige Nummer eins Egle Jankauskiene in Ottmarsbocholt nicht mehr gesichtet. „Wir haben inzwischen überhaupt keinen Kontakt mehr“, sagt Rennack. Obwohl der Spielerpass der Litauerin immer noch bei BWO ist, rechnen die Blau-Weißen nicht mehr mit einer Rückkehr ihrer ehemaligen Nummer eins.

Neben Janasik sind nun auch die Lüdinghauserin Lisa Richter, die es für ein Studium nach Litauen zieht, und Gina Ripploh, die zu ihrem Heimatverein DJK TTR Rheine zurückgekehrt ist, gegangenen – ebenso wie Finja Kaubisch, die aus privaten wie schulischen Gründen eine Pause einlege, so Rennack.

Den (ohne Jankauskiene) vier Abgängen stehen zwei Neuzugänge von anderen Vereinen gegenüber. Von Blau-Weiß zu Blau-Weiß wechselt Madina Tahmass. Die 21-Jährige aus Essen bestritt fast ihre gesamte bisherige Karriere bei Schalke 04, spielte dort schon in der Verbandsliga sowohl bei den Mädchen als auch später bei den Frauen. „Mit ihr waren wir schon länger im Gespräch“, sagt Bruno Rennack. In Ottmarsbocholt ist sie offiziell für die zweite Mannschaft gemeldet, soll aber auch beim Oberliga-Team mit aushelfen.

„ Wir haben eine Hammer-Mannschaft. " Abteilungsleiter Bruno Rennack über BWO 1

Der zweite Neuzugang kommt von Arminia Appelhülsen – wie Jahre zuvor schon Selina Wiggers. Ihre Mutter Sabine verstärkt nun die zweite Mannschaft, wobei sie aber wohl nicht jedes Spiel bestreiten werde, so Rennack. Immerhin: Vielleicht steht sie hin und wieder im gemeinsamen Doppel auch im Wortsinn an der Seite ihrer Tochter.

Und das Saisonziel der zweiten Mannschaft? „Wenn wir am Ende im Mittelfeld landen, wären wir hochzufrieden“, sagt der Abteilungsleiter. Die Perspektiven seien gut, zumal mit BWO-Nachwuchsspielerin Carolin Alder „unser größtes Talent“ (Rennack) ebenfalls für die Zweite gemeldet wurde.

Und die erste Mannschaft? Soll wie in der Vorsaison wieder oben mitspielen. Ein Aufstieg sei aber bewusst nicht eingeplant, da die Kosten für Auswärtsfahrten in der Regionalliga auf Dauer nicht tragbar seien. Daran, dass BWO 1 in der Oberliga erneut nicht nach unten sehen muss, hat Rennack keinen Zweifel. Mit Uhlenbrock, van Boxel, Zoé Peiffert, Selina Wiggers und Tahmass habe Blau-Weiß nach wie vor „eine Hammer-Mannschaft“.