Der Landesliga-Spitzenreiter gibt sich die Ehre. Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert der Werner SC im Sportpark. Die Besucher sind maximal erfolgreich (drei Spiele, drei Siege) in die Saison gestartet. Wohingegen beim VfL Senden nach zwei Partien lediglich ein Zähler auf der Habenseite steht.

VfL-Coach André Bertelsbeck mag die Leistungen des WSC „nicht schmälern, aber für mich hat die Tabelle erst nach zehn Spieltagen eine gewisse Aussagekraft. Auch waren die Duelle mit Werne in der jüngeren Vergangenheit meist ziemlich eng. Insofern würde mich ein Treffen auf Augenhöhe nicht großartig überraschen. Gleichwohl wird der Gegner mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein anreisen.“

Wobei auch die eigene Elf nach dem couragierten Auftritt gegen Borken (1:1 in Unterzahl) mit einem guten Gefühl in die kurze Pause gegangen sei und die spielfreie Woche dazu genutzt habe, „das Training etwas anzuziehen“. Der lange verletzte Jan Reickert wird noch mal Spielpraxis in der Zweiten sammeln, Verteidigerkollege Fabian Schulte Althoff tritt am Wochenende vor den Traualtar und Florian Kaling ist ebenfalls privat verhindert.