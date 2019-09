Dafür, dass die U 17-Verbandsliga-Handballer des ASV Senden urlaubsbedingt und aufgrund der zwischenzeitlich geschlossenen Halle kaum trainieren konnten, war das „überraschend gut“, was B-Jugend-Coach Thomas Hammerschmidt am Sonntag zu sehen bekam. „Vielleicht ein paar Tore zu hoch, aber absolut verdient“ bezwang seine Sieben im ersten Spiel der neuen Saison die keinesfalls schlechte JSG Ibbenbüren mit 26:15 (13:10).Vor allem die Abwehr leistete – im Verbund mit dem stark haltenden Nils Magdalinski – ganze Arbeit. Nur fünf Tore gönnten die Sendener den Gästen in den zweiten 25 Minuten. Im Positionsangriff sei stellenweise – „kein Wunder in dieser Frühphase“ – noch Sand im Getriebe gewesen. Weil der ASV aber hinten die Bälle eroberte, kamen die Gäste im weiteren Verlauf der Begegnung immer wieder zu leichten Tore. Entscheidend war der 5:0-Lauf kurz nach dem Wechsel zum zwischenzeitlichen 19:12. Franken (10/2), Mallmann (6), Kasberg (3), Hausen (2), Speckmann (2), Lepkes (1), Neve (1), Reichow (1).