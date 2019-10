Die U 17-Handballer des ASV Senden grüßen in der Verbandsliga weiter von ganz oben. Am Sonntag gewann das Team von Thomas Hammerschmidt das ewig junge Derby beim bis dahin ebenfalls verlustpunktfreien HLZ Ahlen 2 mit 30:23 (12:12). „Das war der erste echte Härtetest“, so der ASV-Trainer.Vor allem in Hälfte eins war es ein offenes Match. Was einerseits an den zunächst griffig agierenden Hausherren lag – und andererseits an den schläfrig auftretenden Besuchern. „Wir waren anfangs weder in den Beinen noch im Kopf wach“, befand Hammerschmidt.Den Grundstein zum vierten Sieg im vierten Spiel legte die ASV-B-Jugend zu Beginn des zweiten Abschnitts, als sie binnen weniger Minuten aus einem 12:12 ein 16:12 machte. „Da haben wir Ahlen den Zahn gezogen“, so Sendens Coach. Nach einem weiteren Zwischenspurt (26:19/46.) war das Thema durch.„Aufgrund des schwachen Beginns mag ich nicht von der besten Saisonleistung sprechen. Was die Jungs nach dem Wechsel gezeigt haben, war aber aller Ehren wert“, fasste Hammerschmidt die 50 Minuten zusammen. Mallmann (10/ 1), Jägersmann (5), Franken (4), Neve (4), Kasberg (3), Speckmann (3), Willing (1).