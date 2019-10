Die B-Liga-Fußballer des SC BW Ottmarsbocholt haben das vorgezogene Meisterschaftsspiel bei Concordia Albachten 2 mit 4:2 (2:1) gewonnen. Und da zur gleichen Zeit der bis dahin punktgleiche Werner SC 2 bei GW Amelsbüren mit 1:2 (0:1) unterlag, machen es sich die Blau-Weißen fürs Erste auf dem Ligathron bequem.

Wobei die erneut personell gebeutelten Gäste nur phasenweise wie ein Spitzenteam aufgetreten seien, wie Spielertrainer Matthias Gerigk nach der Begegnung betonte: „Zwischendurch war mir das zu hektisch – obwohl sich Albachten nicht wie ein Kellerkind präsentiert hat.“ Auch die Ruhe nach Vincent Lindfelds Distanzschuss zum 0:1 währte ganze 120 Sekunden. Dann schlugen die Hausherren vom Punkt zurück, Lindfeld hatte seinen Gegenspieler im Strafraum unabsichtlich zu Fall gebracht.

Fast mit dem Pausenpfiff erzielte Daniel Beutel , glänzend in Szene gesetzt von Ralf Bülskämper, per Lupfer das 1:2. Und kurz nach Wiederbeginn chippte der Oldie höchstselbst den Ball lässig zum 3:1 ins Netz. „Unnach­ahmlich“, staunte sein Coach. Die Entscheidung? Von wegen. Albachten kam nach einem Standard erneut zurück. Erst in der Nachspielzeit machte Zehn-Tore-Mann Beutel alles klar.

BWO: Kerkenhoff – Schulze Hillert, Silla, Hibbe, Arnschink – Cruz da Silva (67. Wiegert), Lindfeld, Gerigk, Khazneh – Büls­kämper (62. Klinger), Beutel. Tore: 0:1 Lindfeld (20.), 1:1 Agirmann (22./FE), 1:2 Beutel (45.), 1:3 Bülskämper (53.), 2:3 Jassab (71.), 2:4 Beutel (90.). Beste Spieler: Beutel, Hibbe.