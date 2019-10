Frauen, die American-Football-Vereinen vorstehen, sind hiezulande ungefähr so verbreitet wie weibliche Vorstände in Dax-Unternehmen. „Stimmt schon“, lacht Elke Wirtz , „ich werde ziemlich oft auf diese Tätigkeit angesprochen.“ Seit geraumer Zeit ist die Sendenerin Vereinschefin der Münster Mammuts.

Wie sie in dieser Männerdomäne Fuß gefasst habe? „2013 haben die Mammuts die Jugendarbeit vorangetrieben, da war ich mit von der Partie.“ Familiäre Bande hätten eine wesentliche Rolle gespielt: „Wir hatten zuvor viele Jahre in den USA gelebt. Als unserer Söhne Tobias und Florian, damals zehn und zwölf Jahre alt, nach der Rückkehr einen Football-Verein suchten, haben wir schnell festgestellt: In dieser Altersklasse gibt es weit und breit kein Angebot.“

Also war Eigeninitiative gefragt. Weil sie später auch noch das Projekt „Touchdown in Fresno“ – eine Reise von 30 Mammuts-Jugendlichen in die kalifornische Partnerstadt nebst Besuch einer NFL-Partie – federführend begleitete, war der Sprung an die Vereinsspitze nicht mehr weit.

Auch die Chefin kämpft mit harten Bandagen

Seither kämpft Wirtz – bisweilen mit ähnlich harten Bandagen wie die Spieler – darum, dass der Verein eine eigene Heimstatt bekommt: „Die aktuelle Situation ist eine ziemliche Zumutung.“ Der Platz am Schifffahrter Damm, auf dem der NRW-Ligist vor 3000 Zuschauern und mehr seine Heimspiele austrägt, sei ganz schön marode. Trainieren müsse das Team am anderen Ende der Stadt, in Hiltrup-Süd – auf dem einzig verfügbaren Kunstrasen. „Die Euphorie ist riesig, gerade vor den Derbys gegen die Münster Blackhawks. Da ist American Football Stadtgespräch. Insofern wäre es ganz nett, von der Kommune ein bisschen was zurückzubekommen.“

Showdown in Düsseldorf

Erst recht, falls den Mammuts an diesem Wochenende der ganz große Wurf glückt. In der Landeshauptstadt treffen die Münsteraner am heutigen Samstag, 16 Uhr, auf die Düsseldorf Bulldozer. Der Sieger steigt in die dritthöchste deutsche Spielklasse, die Regionalliga, auf. Dann, so Wirtz, werde der eh schon hohe Werbewert noch mal steigen. Dafür würde sie sogar in Kauf nehmen, dass es bis auf Weiteres keine zuschauerträchtigen Ortsderbys mehr gibt: „Je erfolgreicher die Senioren sind, desto mehr profitiert schließlich unser Nachwuchs.“ Mit jedem Aufstieg komme zusätzliches, hoch qualifiziertes Personal in die Westfalenmetropole, das auch die Jugendlichen anleitet.

Und was findet die Frau aus der Stevergemeinde, die seit der Zeit in den Staaten den Chicago Bears die Daumen hält, so faszinierend am American Football? „Dass die Matches oft genug in der allerletzten Sekunde aufgrund von taktischem Geschick und personellen Wechseln eine dramatische Wende erfahren.“