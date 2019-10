Allerbeste Unterhaltung – BW Ottmarsbocholt vs. Werner SC 2

War ja klar, dass Denis Hölscher die Schlusspointe setzen würde. Dreivierteljahr Pause nach schwerer Knieverletzung, erster Einsatz seit der Rückkehr zu seinem Herzensverein BW Ottmarsbocholt, kaum fünf Minuten in der Partie – und dann erzielt ausgerechnet dieser Mann beim 4:4 (2:2) gegen den Werner SC 2 das letzte Tor. Als würde das alles nicht schon reichen, um einen Fußballer emotional zu übermannen, ging Hölschers Gruß anschließend gen Himmel – wo Vater Jürgen, vor knapp zwei Jahren verstorben, seine helle Freude an diesem Torspektakel gehabt haben muss.

Was im Übrigen auch für die Zuschauer auf der gut besetzten Tribüne im Sportpark galt. Selbst BWO-Spie­lertrainer Matthias Gerigk , der unnötige Gegentore (von denen es reichlich an diesem denkwürdigen Sonntag gab) an sich nicht mag, sah ausnahmsweise darüber hinweg: „Ein 4:4 ist allemal schöner als ein 0:0. Wir haben den Leuten beste Unterhaltung geboten und sind nach wie vor ungeschlagen. Was will man mehr?“ Man dürfe schließlich nicht vergessen, dass der vor der Partie ärgste Verfolger der Blau-Weißen mit Spielern wie Dennis Kaminski vorne über enorm viel Qualität verfüge.

Defensive anfällig

Stimmt schon, der Ex-Herberner zählte zu den Auffälligsten auf dem Platz. Zur Wahrheit gehört indes, dass die insbesondere nach Standards anfällige BWO-Defensive und der diesmal nicht ganz so überzeugende Schlussmann Marcel Heitkötter die Gäste zum Toreschießen förmlich einluden. Beide nahm der spielende Coach hernach in Schutz: „Wir haben in der Zusammensetzung hinten noch nie gespielt. Und ,Heiti‘ kann ja nicht jede Woche so überragend halten wie zuletzt in Gremmendorf.“

Immer wieder Bülskämper

Ins Gewicht fielen die Patzer insofern nur bedingt, da die Hausherren stets eine Antwort wussten. Allen voran Ralf Bülskämper. Der 47-Jährige war an sämtlichen BWO-Treffern beteiligt. Nach Hannes Arnschinks Querpass stand der Oldie goldrichtig am zweiten Pfosten, Daniel Beutels elften Saisontreffer bereitete er mustergültig vor. Der Top-Torjäger der Liga revanchierte sich später, indem er Büls­kämper das zwischenzeitliche 3:3 auflegte. Und das 4:4 läutete der Fußballrentner, der nur aufgrund der großen Personalnot noch mal für den hiesigen B-Ligisten seine Schuhe schnürt, mit feinem Zuspiel auf Gerigk ein. Der scheiterte zwar an Gäste-Keeper Manuel Linke, aber da stand ja noch, genau, Denis Hölscher.

BWO: M. Heitkötter – Wiegert (63. Hölscher), Schulze Hillert, Hibbe, Kallwey – Lindfeld, Gerigk – Arnschink, Bülskämper (84. Klinger), Khazneh – Beutel. Tore: 1:0 Bülskämper (6.), 1:1 S. Leenders (9.), 2:1 Beutel (18.), 2:2 Aschoff (33.), 2:3 Kaminski (48.), 3:3 Büls­kämper (63.), 3:4 J. Leenders (66.), 4:4 Hölscher (70.). Beste Spieler: Bülskämper, Arnschink.