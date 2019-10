Nach fast dreiwöchiger Ferienpause treten die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden wieder in Aktion – und das bereits am Freitagabend. Um 20 Uhr läuft die Sieben von Swen Bieletzki bei der TSG Harsewinkel auf. Es ist ein Spitzenspiel: Oberliga-Absteiger TSG steht nach vier Siegen in vier Spielen auf Platz eins, der ASV ist nach drei Siegen und einer Niederlage Dritter.

Dass die Partie auf Wunsch der Harsewinkel vorgezogen werden würde, habe schon vor dem Saisonstart festgestanden“, erläuterter Bieletzki. Und die Gäste hätten nichts dagegen gehabt: „Wir haben überhaupt nichts dagegen, an einem Freitagabend zu spielen.“ Das dann komplett freie Wochenende lässt grüßen.

Ein Spaziergang wird die Partie aber nicht werden. „Harsewinkel ist schon ein richtiges Brett“, weiß der ASV-Coach. „Und ich sehe keinen Gegner, der der TSG gefährlich werden könnte.“ Gibt es ein Patentrezept gegen den Ligafavoriten Nummer eins? „Wir müssen total unangenehm in der Deckung spielen, um möglichst wenig Tore zu kassieren“, antwortet Bieletzki. „Und dann schauen, wie es vorne läuft.“ Zumindest ist personell alles in Butter: Der Sendener Kader ist voraussichtlich komplett.