Der ASV Senden hat das erste Spiel nach dreiwöchiger Pause verloren. Am späten Freitagabend unterlagen die hiesigen Verbandsliga-Handballer bei der weiter verlustpunktfreien TSG Harsewinkel mit 22:27 (9:13). ASV-Coach Swen Bieletzki war trotzdem „tierisch stolz auf die Mannschaft. Wenn sie weiter so eine Einstellung an den Tag legt, ist mir vor den nächsten Wochen kein bisschen bange. Harsewinkel hat halt nicht unsere Kragenweite.“

Vorentscheidend war die Phase Mitte der ersten Hälfte, in der der Klassenbeste von 5:4 auf 10:4 davonzog. „Das waren die ganz wenigen Momente, in denen wir unaufmerksam waren und ein paar unnötige Gegenstöße bekommen haben. Ansonsten haben wir 55 Minuten unangenehm verteidigt – genau so, wie wir uns das vorgenommen hatten.“

Dass seine Mannen in der zweiten Hälfte immer wieder bis auf zwei Tore rankamen – das letzte Mal fünf Minuten vor der Sirene (20:22) – lag auch daran, dass Keeper Christoph Chwalek (kam zur Pause für den keinesfalls enttäuschenden Lukas Kümper) den TSG-Werfern reihenweise den Zahn zog. Allerdings hatte auch Harsewinkel laut Bieletzki „einen richtig starken Mann zwischen den Pfosten.“

ASV-Tore: Hintze (7), Wieczorek (3), Eilers (2), Klosterkamp (2), Kuhlmann (2), Micke (2/1), Mühlhoff (2), Chwalek (1), Hüging (1).