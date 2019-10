Drei Mal in Folge hat der VfL Senden zuletzt gewonnen, am Sonntag, in Gemen, ging die Serie auf ziemlich ernüchternde Weise zu Ende. Mit 4:0 (0:0) bezwang die Westfalia die hiesigen Landesliga-Fußballer. „Verdient, wenn auch zu hoch“ sei die Niederlage im Borkener Ortsteil ausgefallen, so André Bertelsbeck . Und: „Irgendwie war von Beginn an der Wurm drin.“

Dazu passte, dass nach torloser erster Hälfte ein heftig umstrittener Elfer das 1:0 für die Hausherren brachte. Ein Gemener hatte aus kürzester Distanz Fabian Schulte Althoff angeschossen. Dabei, räumte der Gäste-Coach ein, sei auch eine Hand im Spiel gewesen. Aber: „Fabian hatte beide Arme ganz dicht am Körper, aus meiner Sicht war das kein Strafstoß.“ Tim Bröcking ließ sich die Chance zum 1:0 nicht nehmen.

Lupenreiner Hattrick

Gemens Mittelstürmer, vor dessen Torhunger Bertelsbeck vor dem Match noch ausdrücklich gewarnt hatte, erzielte auch die Treffer zwei und drei – ein lupenreiner Hattrick. Ein Stück weit nahm aber Sendens Trainer die Gegentore auf seine Kappe: „Nach dem 1:0 habe ich die Kette aufgelöst, um noch mal nach vorn was zu probieren. So was kann immer auch nach hinten losgehen.“

In der Schlussminute erzielte Necati Güclü gar noch das 4:0. Die dickste VfL-Chance vergab Rabah Abed nach Dennis Bäumers Flanke Mitte der zweiten Hälfte. Vor dem Wechsel hatte Tim Castelle, bedient von Florian Kaling, das Gehäuse knapp verfehlt. „Mund abputzen“, empfiehlt Bertelsbeck seinen Mannen. Schließlich steht bereits am Donnerstag (31. Oktober), 20 Uhr, das nächste Heimspiel gegen den TuS Wiescherhöfen an.

VfL: Brückner – Celebic, Reickert, Reckmann (70. Keßler), Schrader – Schulte Althoff (59. Berning), Dabrowski – Bäumer, Castelle, Kaling (46. Heubrock) – Abed. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Bröcking 50./FE, 75., 83.), 4:0 Güclü (90.). Beste Spieler: Celebic, Reckmann.