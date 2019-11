„Wer so spielt wie der SV Bösensell in der Vorwoche und dann noch gewinnt, der wird auch Meister.“ Oder: „Das war ja wie Bayern München in den besten Zeiten.“ Diese Sprüche musste sich SVB-Trainer Fabian Leifken in den letzten Tagen häufiger anhören. Grund: Der Tabellenführer hatte am vergangenen Sonntag beim Schlusslicht BW Aasee II nur dank eines ganz späten Tores von Till Leifken noch mit 2:1 gewonnen. „Oh Mann, diese Sprüche kann ich wirklich nicht mehr hören“, ärgerte sich der Coach und fügte hinzu: „Wir waren gar nicht so schlecht. Vielleicht waren wir in Strafraumnähe nicht zielstrebig genug, okay. Und es stimmt, dass wir nach der Pause zu früh mit langen Bällen operiert und es nicht spielerisch gelöst haben. Insgesamt aber hatten wir einen variablen Spielaufbau. Und zur Wahrheit gehört schließlich auch, dass Aasee aber gar nicht wie ein Tabellenletzter gespielt hat.“

Am Sonntag (Anstoß um 14.30 Uhr) kommt nun die SG Selm an den Helmerbach. „Selm ist ein Neuling, der die Aufstiegseuphorie in die ersten Spiele mitnehmen konnte. Danach lief es bei denen nicht mehr so gut“, hat sich Fabian Leifken schlau gemacht. In den letzten vier Partien ging der kommende SVB-Gegner stets als Verlierer vom Platz und rutschte in der Tabelle auf Rang neun ab. „Das wird trotzdem bestimmt kein Selbstläufer. Ich kenne Selm nun schon einige Jahre. Die Mannschaften waren eigentlich durchweg spielstark“, so der Bösenseller Fußballlehrer, der ohne Oliver Mersmann planen muss. Der Offensivspieler musste in der Vorwoche in Münster verletzt ausgewechselt werden und ist noch nicht wieder einsatzbereit.