In der ersten Hälfte sah alles nach einem weiteren souveränen Sieg des B-Liga-Spitzenreiters BW Ottmarsbocholt aus, doch dann kam erst das Verletzungspech – und vor allem Südkirchens Stürmer Julian Rohmann. Am Ende musste sich der Ligaprimus mit einem 3:3 (2:1) begnügen.

BWO dominierte die Anfangsminuten und erzielte folgerichtig durch Vincent Lindfeld (5.) den ersten Treffer des Spiels. Ralf Bülskämper hatte sich zunächst am Sechzehner festgedribbelt, doch der SVS-Klärungsversuch landete direkt vor den Füßen Lindfelds, der den Ball humorlos in den linken Winkel hämmerte.

Oldie trifft schon wieder

Die Hausherren waren anfangs sichtlich nervös und machten viele leichte Fehler, aus denen die Blau-Weißen in der 25. Minute erneut Kapital schlugen. Der starke Daniel Beutel hatte sich auf der rechten Seite durchgetankt und auf Sturmkollege Bülskämper geflankt. Dieser hatte sogar noch Zeit, den Ball anzunehmen, um sich dann die richtige Ecke auszugucken. Kurz darauf hatte Bülskämper sogar das 3:0 auf dem Fuß. Der feine Heber des BWO-Oldies ging aber nur an die Latte.

In dieser Phase deutete alles auf einen hohen Sieg der Ottmarsbocholter hin. Umso überraschender kam der Anschlusstreffer direkt vor der Pause: Nachdem Ottmarsbocholts Torwart Marcel Heitkötter zunächst in höchster Not geklärt hatte, war er bei Rohlmanns sattem Nachschuss machtlos.

Die zweite Hälfte begann mit Usama Khaznehs schönem Drehschusstor zum 1:3 richtig gut (53.). Doch dann ließen die Blau-Weißen aufgrund einiger verletzungsbedingter Wechsel nach. „Neben den Ausfällen, die wir ohnehin zu beklagen haben, erwischt es auch noch Lindfeld und Beutel. Das kann man dann nicht mehr kompensieren“, erklärte Spielertrainer Matthias Gerigk.

Rohlmann schnürt Dreierpack

Die Südkirchener witterten ihre Chance. In der 71. Minute erzielte Rohlmann den erneuten Anschlusstreffer zum 3:2. Die Schlussoffensive der Hausherren führte in der 90. Minute dann tatsächlich noch zum Ausgleich – Torschütze, klar, Rohlmann. „Vielleicht müssen wir eine unserer Gelegenheiten nutzen und vier Tore schießen. Auf der anderen Seite hatten wir Pech mit Verletzungen und bleiben trotzdem Tabellenführer. Also, ich kann heute Abend noch ruhig schlafen“, scherzte Gerigk nach der Partie.

BWO: M. Heitkötter – Wiegert (P. Heitkötter), Schulze Hillert, Hibbe, Kallwey – U. Khazneh, Lindfeld (Cruz da Silva), Arnschink, Schemmer (Klinger) – Beutel, Büls­kämper. Tore: 1:0 Lindfeld (5.), 2:0 Bülskämper (25.), 2:1 Rohlmann (44.), 3:1 U. Khazneh (53.), 3:2/3:3 Rohlmann (71./90.). Beste Spieler: Beutel, Bülskämper.