Am Freitagabend verlor der ASV Senden in heimischer Halle gegen den bisherigen Tabellenletzten SG Werth/Bocholt mit 0:3 (17:25, 24:26, 14:25). „In den ersten Satz sind wir gar nicht reingekommen“, so Sendens Trainer Oliver Grote. „Wir waren meist sehr spät am Ball und die Annahme war gar nicht gut, sodass wir keinen Druck aufbauen konnten.“ Der zweite Durchgang verlief weit besser, wobei die Sendenerinnen vor allem durch druckvolle Aufschläge die Gäste aus dem Westmünsterland unter Zugzwang setzten. Beim Stand von 24:23 hatte der Gastgeber die Chance zum Satzausgleich, doch ausgerechnet beim folgenden Ballwechsel verletzte sich Stellerin Felice-Lyn Lethaus, eine der wenigen Spielerinnen mit Drittliga-Erfahrung, an der Hand und musste raus. Dann leistete sich der ASV noch einen völlig überflüssigen Fehler im Angriff und lag nun mit 0:2 Sätzen im Hintertreffen. Ohne Lethaus und nun völlig verkrampft gingen die Sendenerinnen in den dritten Durchgang, den sie entsprechend deutlich verloren.