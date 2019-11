Erste Saisonniederlage für den SV Bösensell

Der bereits als vorzeitiger Herbstmeister feststehende Spitzenreiter kassierte beim ärgsten Verfolger Wacker Mecklenbeck mit 0:2 (0:1) seine erste Saisonniederlage. „Heute, vielleicht auch noch morgen, ärgern wir uns über das Spiel. Ab Dienstag gilt die volle Konzentration dem nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Davensberg“, stellte SVB-Trainer Fabian Leifken fest. Trotz der fehlenden Punkte berichtete Bösensells Coach von einer guten Partie seiner Mannschaft. „Wir haben nicht aufgegeben und in zwei 50:50-Situationen keinen Elfmeter zugesprochen bekommen. Das war ärgerlich.“

Die Zuschauer sahen in den ersten 45 Minuten eine sehr ausgeglichene Partie, die sich größtenteils zwischen den Strafräumen abspielte. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Die größte Möglichkeit der Gäste vergab Florian Bußmann. Der Bösenseller Torschütze vom Dienst scheiterte mit einem platzierten Schuss nach einer halben Stunde am reaktionsschnellen Keeper Nils Berding . Sechs Minuten später musste Leifken bereits das erste Mal wechseln. Schlussmann Tim Schölling konnte aufgrund einer Handverletzung, zugezogen beim unglücklichen Zusammenprall mit einem Mecklenbecker Spieler, nicht mehr weiterspielen. Der Ringfinger des Stammtorhüters, der bis dahin erst sieben Gegentreffer kassiert hatte, schwoll stark an. „Wir hoffen, dass nichts gebrochen ist.“

Marvin Holstein rückte zwischen die Bösenseller Pfosten und musste in der zweiten Minute der Nachspielzeit das erste Mal hinter sich greifen. „Das war der erste individuelle Fehler von uns seit 14 Spielen“, ergänzte Leifken. Kapitän Lennart Overhoff schoss bei einem Klärungsversuch unglücklich Niklas Klöfkorn an. Wacker-Kapitän Jan Hoffmann bedankte sich und traf im zweiten Versuch zur Pausenführung.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel besaß Lars Rückel die große Ausgleichschance, doch schoss der SVB-Akteur den Ball freistehend aus zehn Metern über das Tor. Anschließend sorgte Schiedsrichter Sebastian Hundt gleich zweimal für Unverständnis im Bösenseller Lager. Zunächst sah Fabian Leifken ein klares Foul an Nils Schulze Spüntrup. „Kurze Zeit später hätte ein Handspiel eines Mecklenbeckers im Strafraum geahndet werden müssen.“ Die Pfeife von Hundt blieb in beiden Situationen still. Auf der anderen Seite schloss Sander Michael Frehse einen Konter der Platzherren erfolgreich zum 2:0-Endstand ab.