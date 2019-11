Sieg des ASV Senden in Gremmendorf nie in Gefahr

Für die U 19-Verbandsliga-Handballer des ASV Senden war es ein relativ entspannter Sonntagsausflug. Der Sieg des Tabellenzweiten beim Vorletzten HSG Gremmendorf /Angelmodde war nie in Gefahr, am Ende fiel er mit 39:25 (16:11) sogar ziemlich deutlich aus.

Wolle man das sprichwörtliche Haar in der Suppe suchen, so war das laut ASV-Coach Sebastian Tenholt die Phase Mitte der ersten Hälfte. Die Münsteraner hatten soeben einen zweiten Kreisläufer aufgeboten. „Darauf mussten wir uns in der Abwehr erst einstellen, das hat ein bisschen gedauert“, erklärte Sendens Trainer. Die Gremmendorfer nutzten diese einzige Schwächeperiode der Besucher, um von 3:9 (16.) wieder auf 8:9 (21.) ranzukommen. Doch schon beim Wechsel war der ASV längt wieder auf Kurs.

Die Abwehr agierte solide, Pascal Jürgens hielt stark – und fast geworfene 40 Tore, zumal „ohne Harz an den Fingern“, seien ja auch nicht zu verachten, so Tenholt. Zwar hatte die HSG Sendens besten Werfer Jakob Janssen früh in Manndeckung genommen, doch dessen Nebenleute, allen voran Gero Liemann und Malte Eierhoff, sprangen erfolgreich in die Bresche.

ASV-Tore: Eierhoff (9), Liemann (9), Janssen (7), Kollek (4), Rohmann (4), Klose (2), Tübergen (2), Dubiel (1), Jägersmann (1).