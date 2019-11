Damen-Oberligist BW Ottmarsbocholt will eigentlich im oberen Drittel der Tabelle mitspielen. Nach vier Niederlagen in Serie gegen die Topteams der Liga und erst vier Punkten aus sechs Spielen müssen die Blau-Weißen jedoch derzeit auch mit einem Auge nach unten gucken. Zum Ende des Jahres steht ein Heimspiel-Dreierpack an, der mit der Partie am Samstag um 17.30 Uhr gegen den TTC GW Brauweiler beginnt.

„Wir müssen von Spiel zu Spiel gucken“, gibt Teamsprecherin Ellen Bispinghoff vor. Ziel sei es aber, die drei Heimspiele zu gewinnen und so den Abstand nach oben zu verkürzen. „Zuletzt in Fritzdorf war die Niederlage unglücklich“, blickt Bispinghoff auf das vergangene Wochenende zurück. Aber auch der Tabellenfünfte Brauweiler, in der vergangenen Spielzeit noch Abstiegskandidat, sei nach nur drei Niederlagen aus sieben Spielen sicherlich kein einfacher Gegner. Zoé Peiffert ist bei BWO noch fraglich.

„Wir müssen gut spielen, um was mitzunehmen“, weiß Andreas Langehaneberg , Teamsprecher von Union Lüdinghausen , vor dem Auswärtsspiel bei den TTF Bönen (Samstag, 18.30 Uhr). Der Aufsteiger ist mit 7:7 Punkten solide gestartet und hat laut Langehaneberg eine sehr entwicklungsfähige Mannschaft. Dennoch hat der Tabellendritte aus Lüdinghausen „gute Chancen, zu punkten“, so Langehaneberg. Union wolle mit einem Erfolg den Abstand nach unten weiter vergrößern. Benjamin Jüdt steht nicht zur Verfügung. Wer von den restlichen sieben Spielern spielt, steht noch nicht fest.