ASV Senden schnuppert in Essen am Satzgewinn

Senden -

Der ASV Senden hat auch das zweite Spiel an diesem Wochenende verloren, 0:3 hieß es in der Partie bei VV Humann Essen. Punkte nahm die Sechs von Oliver Grote also wieder nicht mit, wohl aber ein paar positive Erkenntnisse.