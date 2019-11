Was für ein Spektakel. Rassig, mit viel Tempo und noch mehr Toren. Ein Gipfel mit zahllosen Höhepunkten – und am Ende einem Verlierer, der sich wahrlich nicht grämen musste. Zwar kassierten die B-Liga-Fußballer des SC BW Ottmarsbocholt am Sonntagmittag beim TuS Hiltrup mit 3:4 (2:3) die erste Saisonniederlage. Trösten durften sich die Gastgeber aber damit, maßgeblich zu dem hochattraktiven Vergleich beigetragen zu haben. Und da auch Konkurrent VfL Senden 2 patzte (0:2 gegen Capelle), sicherten sich die Blau-Weißen im Vorbeigehen die Herbstmeisterschaft.

BWO-Spielertrainer Matthias Gerigk „wüsste nicht, was ich den Jungs vorwerfen soll“. Außer vielleicht, dass sein Team dem Tabellenzweiten bei drei Gegentoren zu viel Raum gelassen habe. Und „dass die Mannschaft nach dem 3:3 unbedingt den Sieg wollte, anstatt das Remis abzusichern“. Andererseits bewiesen seine Schützlinge damit ja gerade jenen Mut, den der Coach regelmäßig von ihnen einfordert.

Zwei Mal Bülskämper

Die mit drei Mann aus dem Westfalenkader verstärkte TuS-Reserve legte furios los, nach neun Minuten führte Hiltrup mit 2:0. Dann kam – na? – Ralf Bülskämper. Der 47-Jährige erzielte, jeweils per Kopf, seine Saisontore sechs und sieben. Weniger Glück hatte Daniel Beutel , dessen Versuch vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang. Stattdessen trafen die Gastgeber kurz vor dem Wechsel ein drittes Mal.

Hin und her ging es auch nach Wiederbeginn. Hiltrup blieb bei Kontern brandgefährlich, die Blau-Weißen aber hatten die dickeren Torgelegenheiten. Beutel und Bülskämper verpassten das 3:3 um Haaresbreite. Hinzu kam ein weiterer Aluminiumtreffer (Frederik Volbracht). Den Ausgleich erzielte, bedient vom zweifachen Torschützen, Top-Joker Denis Hölscher. Doch zwei Minuten vor dem Abpfiff besorgte Patryk Niemyt das 4:3. BWO: Kerkenhoff – Schulze Hillert, Schmauck, Hibbe (62. Silla), Kallwey – U. Khazneh, Arnschink, Gerigk, F. Volbracht – Beutel, Bülskämper (66. Hölscher). Tore: 1:0 Oppong (4.), 2:0 Beuker (9.), 2:1/2:2 Bülskämper (25./35.), 3:2 Hübener (42.), 3:3 Hölscher (83.), 4:3 Niemyt (88.). Beste Spieler: Bülskämper, F. Volbracht.