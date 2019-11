Die A-Jugend-Fußballer des VfL Senden haben den Einzug ins Kreispokalendspiel um Haaresbreite verpasst. Im Halbfinale unterlag der Bezirksligist dem Klassenkonkurrenten Warendorfer SU am Wochenende mit 6:7 (2:2, 2:1) nach Elfmeterschießen.

Guter Beginn

Die Gastgeber begannen, anders als vor vier Wochen beim 2:3 gegen die Sportunion in der Liga, hochkonzen­triert. „Gefühlte 80 Prozent Ballbesitz“, so VfL-Co-Trainer René Stuhldreier , münzten die Sendener in zwei Tore um. Bruno Geister traf nach Niklas Castelles Schnittstellenpass (27.) zum 1:0. Und Castelle selbst erhöhte, glänzend von Tim Göckener in Szene gesetzt, auf 2:0 (31.).

„Leider haben wir danach etwas den Faden verloren“, räumte Stuhldreier ein. Die Kreisstädter kamen noch vor der Pause zum 2:1 (41./Tom Lintemeier), Noel Gryczka glich Mitte des zweiten Durchgangs aus. Sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit verschoss Jasper Kleuter einen Strafstoß. Somit ging es kurz darauf ins Elfmeterschießen, in dem Geister, Tom Schlögl, Kleuter und Christoph Heineke für die Hausherren erfolgreich waren. Zudem parierte VfL-Keeper Nico Rieger einen Elfer. Weil aber Castelle und Lukas Gottwald vom Punkt scheiterten, jubelten am Ende erneut die Warendorfer. Im Finale trifft die WSU auf Westfalenligist Gievenbeck, der sich beim 5:0 in Hiltrup keine Blöße gab.