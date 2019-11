Sebastian Tenholt , Coach der A-Jugend-Verbandsliga-Handballer des ASV Senden , war privat verhindert. Worin man aber natürlich nicht den Grund für die 28:29 (14:16)-Heimniederlage gegen den TSV Hahlen suchen sollte. Schließlich haben sie im Sportpark mit U 17-Trainer Thomas Hammerschmidt einen weiteren Mann, der Tenholt am Sonntag vertrat.

Und der sah bereits in Minute drei eine folgenschwere Aktion: Rückraum-Ass Malte Eierhoff, in jedem Spiel für sieben, acht oder mehr Tore gut, musste verletzt raus. Bis zur Pause hätten seine Schützlinge den Ausfall des Leistungsträgers noch ganz gut kompensiert, so Hammerschmidt. Als aber nach dem Wechsel drei weiteren Sendenern – Nick Tübergen, Joshua Kollek und Erik Rüth – „der Sprit ausging, da sie in der Woche flachgelegen hatten, waren wir zum Ende hin nur noch bedingt konkurrenzfähig“, so Hammerschmidt. Zumal der Kader der U 19 eh relativ klein sei. Zu allem Überfluss kassierte Marcel Dubiel Mitte des zweiten Durchgangs seine dritte Zwei-Minuten-Strafe.

Trotzdem hatten die tapfer fightenden Sendener sogar die Chance, einen Punkt mitzunehmen. Weil aber ein Hahlener den Ball Sekunden vor dem Ende – wohl regelwidrig mit dem Fuß – abwehrte, blieb es schließlich bei der knappen Niederlage. ASV-Tore: Janssen (13/3), Liemann (8), Dubiel (2), Tübergen (2), Eierhoff (1), Klose (1), Kollek (1).