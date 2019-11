Die Tabelle in der Handball-Verbandsliga 1 ist alles andere als breit gefächert. Den ASV Senden und den TuS Brockhagen etwa, die sich am Samstag um 19.15 Uhr in der Halle des TuS direkt gegenüberstehen, trennen vier Plätze. Das heißt jedoch nicht viel, denn der Vierte ASV hat nur einen Punkt mehr als Aufsteiger Brockhagen. Gewinnen die Gastgeber, sieht die Tabelle schon wieder ganz anders aus.

Sendens Trainer Swen Bieletzki ist froh, „dass wir schon einmal neun Punkte gesammelt haben“. Zumal er um die Stärke des nächsten Gegners weiß: „Das ist eine ziemlich junge Truppe, aber eine richtig gute Mannschaft. Die Brockhagener spielen meist mit einer 5:1-Deckung und sind körperlich robust. Die werden noch mehr Punkte sammeln, obwohl sie schon ein schweres Auftaktprogramm hatten.“

Der ASV wird fast komplett nach Ostwestfalen reisen. Nur auf Max Starke muss Bieletzki verzichten. Er hat sich einer Leistenoperation unterzogen und fällt bis zum Jahresende aus.