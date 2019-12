Die Oberliga-Frauen von BW Ottmarsbocholt haben sich mit dem dritten Heimsieg in Folge von der Hinrunde und gleichzeitig in die Weihnachtspause verabschiedet. Gegen Schlusslicht Borussia Düsseldorf 2 gewannen die Blau-Weißen am Samstagabend mit 8:3 und gehen 2020 mit einem positiven Punktestand (10:8) als Tabellenfünfter in die Rückserie.

Als gegen Düsseldorf 2 die Gesamtpartie praktisch bereits zugunsten BWO entschieden war, setzte Larissa van Boxel mit einer an Spannung kaum zu überbietenden Partie den Schlusspunkt: Mit 3:2 (11:13, 13:11, 10:12. 12:10, 11:9) behielt die Ottmarsbocholterin gegen Sophie Greis am Ende die Oberhand.

Neben van Boxel machte auch Teamkollegin Madina Tahmass fleißig Überstunden. Beide hatten ihr gemeinsames Doppel in fünf Sätzen verloren. Dann gewann van Boxel ihr erstes Einzel gegen Charlotte Hamers mit 11:4, 10:12, 11:9, 11:19, um später gegen Katharina Greis glatt zu gewinnen. Der eigentliche Kraftakt stand van Boxel da noch bevor. Tahmass wiederum hatte ihr erstes Einzel mit 13:11, 13:11, 6:11, 11:5 gewonnen und verlor dann ihre zweite Partie gegen Hamers mit 9:11 im fünften Satz.

„Larissa hat es diesmal mächtig spannend gemacht“, so die Nummer eins von BWO, Lena Uhlenbrock, über ihre Schwester. „Aber am Ende hat sie alle ihre drei Einzel gewonnen.“

BWO: Uhlenbrock/Peiffert 1:0, van Boxel/Tahmass 0:1; Uhlenbrock 2:0, Peiffert 1:1, van Boxel 3:0, Tahmass 1:1.