Wenn aus dem ohnehin schon knappen Kader zwei Mann – Malte Eierhoff (verletzt) und Joshua Kollek (verhindert) – fehlen, dann wird es eng für die A-Jugend-Verbandsliga-Handballer des ASV Senden . So auch am Wochenende, da unterlag die Sieben von Sebastian Tenholt mit 26:27 (15:15) beim TuS Müssen-Billinghausen. Wobei die dünne Personaldecke als alleinige Ausrede für die Niederlage nicht tauge, so der Coach: „Hätten wir Verstärkung aus unserer B-Jugend bekommen, wären wir wohl nicht als Verlierer vom Parkett gegangen. Aber auch so war die Chance da, das Match zu unseren Gunsten zu entscheiden.“

Dann nämlich, wenn die Gäste in Hälfte eins nicht ganz so zaghaft verteidigt und vorn weniger Fahrkarten geschossen hätten. Allein zwölf Fehlwürfe leisteten sich die Sendern von den Außenpositionen. „Der TuS-Keeper hat famos gehalten, aber wir haben es ihm auch viel zu leicht gemacht“, so der ASV-Trainer. Immerhin: In Hälfte zwei habe sich die Abwehr gesteigert. Und auch in Sachen Einsatz „kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen“ – schon gar nicht Gero Liemann , der trotz eines dicken Knöchels und seiner Rückenprobleme 60 Minuten durchhielt. ASV-Tore: Janssen (10/1), Liemann (9), Dubiel (3), Rüth (3), Jägersmann (1).