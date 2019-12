Weil die B-Liga-Fußballer des SC BW Ottmarsbocholt am Samstagabend zur Weihnachtsfeier bitten, steigt das letzte Spiel des Jahres, daheim gegen Schlusslicht Concordia Albachten 2, bereits am heutigen Donnerstag, 19.45 Uhr. Und das gesamte Team sehnt laut BWO-Spielertrainer Matthias Gerigk die Pause herbei.

Mit den beiden 3:4-Pleiten in Hiltrup und Amelsbüren sei ein bisschen die Leichtigkeit abhanden gekommen, räumt der Coach des zuvor in zwölf Partien ungeschlagenen Tabellendritten ein. Zudem gehen die Blau-Weißen personell weiter auf dem Zahnfleisch. Neben den Langzeitverletzten fehlen heute Abend Usama Khazneh (beruflich verhindert) und Karsten Kallwey (krank), Denis Hölscher ist angeschlagen.

Trotzdem sind „drei Punkte Pflicht. Wir wollen unbedingt mit einem positiven Erlebnis das Jahr beenden“, so Gerigk. Da mit Luca Schulze Hillert ein gestandener Abwehrmann wieder fit ist, hofft sein Trainer, „dass wir hinten nicht ganz so viele individuelle Fehler machen wie in den Vorwochen“.