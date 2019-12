Was für ein Debakel. Mit einer Niederlage hätte Oliver Grote , Coach der Regionalliga-Volleyballerinnen des ASV Senden , ja noch leben können. Auch dass sein Team im Kellerduell bei der SG SV Werth/ TuB Bocholt zum neunten Mal in dieser Saison ohne Satzgewinn blieb, wird Grote vermutlich nicht umgehauen. Was aber in Durchgang zwei am Sonntag passierte, „hat Steffi Venghaus und mich ehrlich geschockt. Das war nicht vorhersehbar.“ Spielerwechsel, Auszeiten: Der Trainer und die stellvertretende Abteilungsleiterin versuchten alles, um das total verunsicherte Team in die Spur zu kriegen. Doch nichts fruchtete. 25 erfolgreichen Ballwechseln der SG stand einer des ASV gegenüber. Einer. An diesem 0:3 (17:25, 1:25, 15:25) dürften Coach und Spielerinnen noch ein Weilchen zu knabbern haben.

Dabei hatte es aus Sendener Sicht ganz passabel begonnen. Felice-Lyn Lethaus und Melina Laubrock sorgten in Satz eins für eine durchweg stabile Annahme, ihre Mannschaft: immer in Schlagditanz. Erst als sich die Fehler im Angriffsspiel und bei den eigenen Aufschlägen häuften, setzte sich Werth/Bocholt entscheidend ab. Im dritten Teilabschnitt funktionierte das Service wieder halbwegs, „dafür lief in der Feldabwehr überhaupt nichts mehr zusammen“, so der frustrierte Coach. Unterm Strich bleibe es „ein rabenschwarzer Tag“. ASV: Althoff, Bock, Ch. Bürse, P. Bürse, Daubert, Geschermann, Krüger, Laubrock, Lethaus, Paskert, Pohl.