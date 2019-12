Beredtes Schweigen – VfL Senden entlässt André Bertelsbeck

Das Verhältnis zwischen Trainer und sportlichem Leiter war wohl nicht mehr zu kitten. Insofern ist der Rauswurf von André Bertelsbeck letzten Endes konsequent. Andernfalls hätte Taylan Berik (der sich, das nur nebenbei, über die Jahre zweifelsfrei um den Verein verdient gemacht hat) seinen Hut nehmen müssen. Trotzdem bleibt der Eindruck, dass man den Konflikt eleganter hätte lösen können. Dass einem die Nase des anderen nicht passt, kommt in fast jedem Arbeitsverhältnis vor. Von Entscheidungsträgern bei einem Landesligisten darf man aber schon so viel Professionalität erwarten, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen – und zwar die Dinge eskalieren. Reden hilft. (Florian Levenig)