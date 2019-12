Hauptsponsor des VfL Senden: „Dann bin ich raus“

Das Fest hat noch gar nicht begonnen, da brennt in Senden bereits der Baum. Lichterloh. Wer die Schuld daran trägt, da gehen die Meinungen auseinander. Aktuell im Fokus der Kritik: Taylan Berik. Wer meint, der stellvertretende Abteilungsvorsitzende und sportliche Leiter der ersten Mannschaft wolle dem Verein etwas Böses, der irrt. Kaum etwas liegt dem Mann mehr am Herzen als der Klub, in dessen Diensten er so lange schon steht. Die jüngsten Anwürfe im Zuge des Trainerrauswurfs gehen ihm garantiert an die Nieren. Nicht nur fiebert Berik bei Partien des Landesligisten leidenschaftlich mit. Oft genug ist er Zaungast bei den Begegnungen der übrigen Mannschaften. Überdies zählt er zu den Finanziers des gewiss nicht eben günstigen VfL-Flaggschiffs. Trotzdem hat der sportlich Verantwortliche Fehler gemacht – sei es bei der Kaderplanung, sei es in Sachen Kommunikation (da besonders). Insofern muss sich der Vorstand ernsthaft überlegen, wie es 2020 weitergeht. Mit Berik, der zuletzt eher spaltete denn einte, oder ohne. Wollen sie in Senden die Querelen der vergangenen Tage hinter sich lassen und den eigentlich ja prima aufgestellten Verein (man denke nur an die tolle Nachwuchsarbeit) zukunftsfest machen, böte es sich dann doch eher an, bei den kommenden Vorstandswahlen unbelastetes Personal ans Ruder zu lassen. (Florian Levenig)