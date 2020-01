Ein Jahr kann gerade im Jugendfußball einen großen Unterschied machen. Vor zwölf Monaten jubelte Gastgeber VfL Senden ziemlich überraschend über den Titel beim Forum-Optik-Champions-Cup für U17-Mannschaften, der Bonner SC und die SF Troisdorf mussten nach der Vorrunde die Segel streichen. Während Troisdorf (Zweiter) und Bonn (Dritter) diesmal eine entscheidende Rolle spielten, war für die von Joachim Schubert trainierten Sendener am Sonntag nach vier Punkten aus vier Gruppenspielen das Turnier beendet.

Nach einem 0:1 zum Auftakt gegen den TuS Haltern verspielte der VfL gegen Troisdorf eine 2:0-Führung und unterlag mit 2:4. Beim 2:1 gegen Niedersachsenligist BW Lohne „haben die Jungs es klasse gemacht und gezeigt, was sie können“, lobte Schubert. Das 0:4 gegen Gruppensieger Borussia Dröschede fiel dann etwas ab. „Wir können mehr, als wir heute gezeigt haben“, bilanzierte Schubert.

In der Endrunde zeigten andere Talente, dass sie technisch was drauf haben. Da wurde oft die spielerische Lösung gesucht, „es war sehr viel mehr Fußball als Rumgehacke“, freute sich Organisator Christian Arends über das ansprechende Niveau sowie den weitgehend fairen Verlauf.

Spitze eng beisammen

Der Hammer Spielvereinigung reichte in Endrundengruppe E nach einem 4:0 gegen Dröschede ein 0:0 gegen Bonn, um ins Finale einzuziehen. Bonn belegte mit ebenfalls vier Zählern den zweiten Platz. In Gruppe D schlossen Troisdorf und der 1. FC Mönchengladbach ebenfalls mit vier Punkten ab, Troisdorf hatte aber den VfB Hüls höher bezwungen. Nach dem Neunmeterschießen um den dritten Platz, das Bonn für sich entschied, wurde auch das Endspiel nach einem 1:1 vom Punkt entschieden. Hamm behielt die Nerven und durfte zwei Jahre nach dem Sieg 2017 erneut den Pokal entgegennehmen.

Zwei Klubs hatten kurzfristig abgesagt, sodass insgesamt 13 Teams am Start waren. Für Kopfschütteln sorgte bei Arends die Absage des TuS Hiltrup, der am Tag nach der Stadtmeisterschaft angeblich unter Spielermangel litt, in Münster aber mit 13 Akteuren vertreten war. „Mit den Zuschauern und dem Ambiente waren wir aber sehr zufrieden“, so der Turnierchef. In einer kurzen Pause zeigte Fußball-Freestyler Justin Schöler (20) aus Gescher seine Tricks am Ball.