Wenn die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden so etwas wie einen Angstgegner haben, dann ist es die HSG Hüllhorst . Alle drei Duelle mit den Ostwestfalen in dieser Saison und der davor hat die Sieben von Swen Bieletzki verloren. „Wird Zeit, dass sich das ändert“, findet der ASV-Coach. Zumal nach den schwächeren Auftritten gegen zwei weitere Kellerkinder, Steinhagen (25:25) und Spenge 2 (28:30).

Dass die HSG am Sonntag, 18 Uhr, als Letzter anreist, wundert Sendens Trainer: „Hüllhorst hat eine solide 6:0-Deckung, einen guten Rückraum und einen durchsetzungsstarken Kreisläufer. Aber so ist das in der engen Liga: Du verlierst ein paarmal – zack, bist du Letzter.“ Den eigenen Schützlingen dürften nicht annähernd so viele fehlerhafte Anspiele unterlaufen wie in Spenge. Steffen Mühlhoff hat Knieprobleme. Jan-Niklas van de Pol kehrt nach langer Pause in den Kader zurück.