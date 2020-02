Nachdem Konkurrent Werth/Bocholt am vergangenen Wochenende drei Punkte geholt hat, steht der Abstieg der Volleyballerinnen des ASV Senden in die Oberliga nun definitiv fest. Für die verbleibenden fünf Spiele in der Regionalliga bleibt der erste Saisonsieg weiterhin das große Sendener Ziel.

Trainer Oliver Grote hat vor dem Heimauftritt gegen den VC Eintracht Geldern am Samstag um 19 Uhr die Hoffnung, dass es bereits an diesem Wochenende klappen könnte. Mut machen die Leistungen der jüngsten Spiele, unter anderem der couragierte Auftritt über weite Strecken des Steverderbys in Lüdinghausen. „Geldern liegt uns von ihrer Spielweise her, zudem geht unsere Formkurve nach oben. Ich glaube, dass wir zwei oder sogar drei Punkte holen könnten.“

Das Hinspiel ging mit 3:0 an Geldern, die Gäste belegen mit 25 Punkten, drei Zähler vor Lüdinghausen, den sechsten Platz. Beim ASV ist Pauline Bürse krankheitsbedingt noch fraglich.