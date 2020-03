Etwaige Restzweifel am Klassenerhalt haben die Tischtennis-Oberliga-Damen des SC BW Ottmarsbocholt am Samstagabend auf eindrucksvolle Weise ausgeräumt. Den Tabellendritten ASV Einigkeit Süchteln bezwangen die Blau-Weißen daheim mit 8:4. Einmal mehr sei eine geschlossene Teamleistung siegbringend gewesen, berichtete Selina Wiggers : „Alle haben gepunktet.“

Vorentscheidend war die Phase, in der nacheinander Zoé Peiffert, Lena Uhlenbrock , Larissa van Boxel, sie selbst und erneut Peiffert ihre Einzel gewannen und dabei insgesamt nur einen einzigen Satz abgaben. Binnen kürzester Zeit machten die Blau-Weißen so aus einem 2:3 ein 7:3. Uhlenbrock, die in letzter Zeit offenbar Gefallen an ausdauernden Partien gefunden hat, machte mit ihrem Fünfsatzerfolg über Lisa Thieme nach zwei Stunden und 20 Minuten den Deckel drauf.

BWO:Uhlenbrock/Peiffert 1:0, van Boxel/Wiggers 0:1, Uhlenbrock 3:0, van Boxel 1:1, Wiggers 1:2, Peiffert 2:0.

1:8-Niederlage in Kleve Nichts zu holen gab es für die Blau-Weißen am Sonntag bei Spitzenreiter TTVg WRW Kleve 2. Mit 8:1 entschieden die Gastgeberinnen das ungleiche Duell zu ihren Gunsten – erwartbar auch deshalb, weil Ottmarsbocholts Nummer eins Lena Uhlenbrock, am Vorabend noch Beste ihres Teams, daheimgeblieben war. Highlight aus BWO-Sicht: Ellen Bis­pinghoffs Dreisatzsieg im Spitzeneinzel über Mara Lamhardt. BWO: Peiffert/Tahmass 0:1, Bispinghoff/van Boxel 0:1, Bispinghoff 1:1, van Boxel 0:2, Peiffert 0:2, Tahmass 0:1.flo ...

