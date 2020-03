Dafür, dass die U 19-Verbandsliga-Handballer des ASV Senden ihr Heimspiel gegen die HSG Gremmendorf /Angelmodde am Ende noch recht souverän mit 25:18 (10:11) gewannen, ging Coach Sebastian Tenholt ungewöhnlich hart mit seiner Sieben ins Gericht. Insbesondere in den ersten 30 Minuten war „das gar nichts“, schimpfte der Trainer. Im Angriff blieb „vieles Stückwerk. Unfassbar, wie viele Fahrkarten wir geschossen haben – sowohl aus dem Rückraum als auch von den Außenpositionen.“ Die Abwehr sei vor der Pause ebenfalls nur selten im Bilde gewesen. Entsprechend schwer hätten es Ben Lemcke und später Pascal Jürgens im ASV-Kasten gehabt, sich in Szene zu setzen.

Besser wurde es in Hälfte zwei, nachdem Adrian Kiesel , Sendens Bester, einen besonders wuseligen Münsteraner in Manndeckung genommen hatte. Vorne fehlten laut Tenholt weiter Spielfluss und Durchschlagskraft, bis zum 14:14 (42.) blieb es ein Match auf Augenhöhe. Erst danach setzten sich die Gastgeber entscheidend ab. Da indes „auch Handball ein Ergebnissport“ ist, fand der Coach schließlich doch noch versöhnliche Worte: „Man darf nicht außer Acht lassen, dass die Personaldecke weiter sehr dünn ist.“ Was die Trainingsarbeit erheblich erschwere und dann eben auch die Leistungen seiner Truppe an den Wochenenden beeinträchtige.

ASV-Tore:Janssen (10/2), Mallmann (5/1), Eierhoff (3), Dubiel (2), Jägersmann (1), Kiesel (1), Klose (1), Liemann (1), Speckmann (1).

U17: Zähe Angelegenheit ...

