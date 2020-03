Senden -

Von Florian Levenig

Aktuell gibt es in Westfalen 36 B-Jugend-Verbandsliga-Teams, darunter auch der ASV Senden. Künftig sind es nur noch halb so viele. ASV-U 17-Coach Thomas Hammerschmidt hält das für keine so gute Idee – aus mehreren Gründen.