Den U 20- und U 16-Volleyballerinnen des ASV Senden steht ein Saisonhöhepunkt bevor. Beide Mannschaften, die sonst in den NRW-Ligen ihrer jeweiligen Altersklasse aufschlagen, treten nun bei den Westdeutschen Meisterschaften an – die U 20 am kommenden Samstag und Sonntag in Dormagen, die U 16 parallel in Lünen.

Die Sendener U 20 sicherten sich über die Qualifikation B die Teilnahme für das NRW-Turnier. „Wir gehen da locker rein“, sagt Trainer Christian Hahne. „Wir sind froh, dass wir die Teilnahme geschafft haben und haben zuletzt noch einige Siege in der Liga eingefahren.“ In ihrer Vorrundengruppe bekommen es die Blau-Weißen zunächst mit dem Ligakonkurrenten BW Dingden und dem Oberligisten PTSV Aachen zu tun. Der ASV reist fast komplett an den Niederrhein. Nur die noch verletzte Lotta Rotering wird voraussichtlich nicht dabei sein.

Die U 16 des ASV hat sich als Dritter der NRW-Liga direkt für die „Westdeutschen“ qualifiziert. Als Favorit ginge sein Team aber nicht in das Turnier, so Jürgen Urban. „Es wird schwer“, sagt der Trainer vor der Fahrt nach Lünen. Schon in der Vorrundengruppe ist seine Mannschaft Außenseiter. Dort bekommen es die Sendenerinnen mit den Oberligisten TG Rote Erde Schwelm und VV Schwerte zu tun. Insgesamt gibt es vier Vorrundengruppen. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für die Spiele um die Plätze eins bis acht, der jeweils Dritte für die Partien um die Ränge neun bis zwölf. Personell ist bei den Sendenerinnen alles im Lot. Alle neun Mädchen sind an Bord.