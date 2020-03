Mit einem Vereinswechsel geliebäugelt habe er schon 2019, berichtet Dennis Bäumer . Es habe lose Gespräche mit dem Ligakonkurrenten des VfL Senden und späteren Aufsteiger GW Nottuln gegeben. Zwölf Monate später verlässt Bäumer tatsächlich den Sportpark und schließt sich zur neuen Spielzeit dem Klassenkonkurrenten BSV Roxel an. Gleichzeitig äußert der 29-Jährige die Hoffnung, dass die laufende Saison irgendwann fortgesetzt wird: „Ich will mich ja vernünftig aus Senden verabschieden.“

Seit 2015 im Sportpark

2015 kam der Appelhülsener von Nottuln, wo er in der A-Jugend und bei den Senioren aktiv war, an die Bulderner Straße. Dort sorgt Bäumer seither mit seinen Tempodribblings auf der Außenbahn regelmäßig für ein Raunen im Publikum. Obschon er sich beim VfL nach wie vor wohl fühle, habe er das Gefühl, sein Potenzial nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft zu haben. Was im Übrigen auch für das Team gelte, dem immer mal wieder Westfalenliga-Ambitionen nachgesagt wurden. Auch deshalb suche er eine neue sportliche Herausforderung. Roxel steht als Fünfter besser da als die neuntplatzierten Sendener, hat sich für 2020/21 teils prominent verstärkt und dem Vernehmen nach einen neuen, potenten Sponsor im Rücken. Gern würde Bäumer wieder in Liga sechs angreifen – wie einst in Nottuln.

Kumpel Kaling kommt mit

Der Kontakt zum BSV sei über Manuel Andrick gelaufen, der die Roxeler ab dem Sommer gemeinsam mit dem Noch-Coach des SC Union Lüdinghausen, Tobias Tumbrink, trainieren wird: „Manuel und ich sind früher x-mal als Spieler aufeinandergetroffen.“ Dass mit Kumpel Florian Kaling ein weiterer Sendener an die Tilbecker Straße wechselt, sei ein zusätzlicher Bonus. Und dann sind da noch die Stadtmeisterschaften am Berg Fidel, die Bäumer bisher nur vom Zuschauen kennt: „Vor der Kulisse auf dem Parkett zu stehen, ist für alle Fußballer ein Traum.“ Zumal, wenn sie technisch so beschlagen sind wie Dennis Bäumer.