Namen möglicher Rückkehrer kursierten viele: Julian Tüns (hat in Seppenrade verlängert). Hendrik Füchtling (bleibt im Ruhestand). Benedikt Vester (Zukunft offen). Vincent Sabe (mögliches Karriereende nach Knieverletzung). Der größte Coup ist Oliver Gellenbeck , sportlicher Leiter des TuS Ascheberg, aber doch geglückt: Zur neuen Saison schnürt Hendrik Heubrock wieder die Schuhe für die hiesigen A-Liga-Fußballer. Der 25-Jährige war neben Tobias Kofoth, der bald wieder den TuS-Kasten hütet, „unser Wunschspieler“, frohlockt Gellenbeck.

Heubrock, der an guten Tagen zwei Klassen höher in Senden den Unterschied macht (etwa beim 3:1-Hinspielerfolg über den SV Herbern), arbeitet seit Jahresbeginn in einer Dortmunder Bank. „Da ich wohl nicht mehr dreimal in der Woche trainieren kann, macht die Landesliga einfach keinen Sinn“, erklärt der versierte Mittelfeldmann, der 2016 den damaligen Bezirksligisten mit Ziel VfL verlassen hatte.

Beim TuS trifft er auf die Ex-Weggefährten Kofoth, Dustin Hölscher, Yannick Westhoff – und Kegelbruder Lukas Lohmann. Letzterer habe gefühlt „alle zwei Tage gefragt, wann ich zurückkehre“, lacht Heubrock, der hofft, „dass wir nächste Saison eine ganz gute Rolle in der A-Liga spielen“.