Bloß keine zweite Welle – ASV-Boss Jungblut bangt um Neustart

Patrick Puls ist im Handballverband Westfalen für den Nachwuchs-Spielbetrieb zuständig. Und auch wenn der Mann „nicht in die Glaskugel schauen kann“, arbeite er mit Hochdruck an einer Lösung, wer wann wo an den Start gehe. „In der ersten Maihälfte“ wolle der Verband ein entsprechendes Konzept präsentieren. Ob das dann auch umsetzbar sei, hänge letztlich von der Politik ab. „Praktisch ausschließen“ kann Puls, dass die umfangreichen Qualifikationswettbewerbe bereits im Frühjahr starten. Eher machbar erscheint dem Verbandsfunktionär das Modell, im Herbst Quali-Turniere anzusetzen. Dann würde es ab Anfang 2021 statt einer Hin- und Rückserie eine einfache Runde geben. Auch stehe die Ende 2019 beschlossene, lebhaft diskutierte Verschlankung der Spielklassen in den Ober- und Verbandsligen auf dem Prüfstand. Die hält Puls nach wie vor für „absolut notwendig“, damit nicht die Qualität im höchsten Leistungsbereich auf HVW-Ebene leide. „Sollte die Saison aber halbiert werden, wären vorerst weiter zwölf Teams je Liga denkbar.“ (flo)