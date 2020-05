Rückblick: Am 8. Dezember gastiert U19-Bezirksligist VfL Senden beim SV Gescher. An sich eine klare Sache. Der VfL sitzt Spitzenreiter Warendorfer SU im Nacken, die SVG steckt im tiefsten Abstiegsmorast. Doch die Elf von Phillipp Roberg und René Stuhldreier gibt eine 2:0-Führung aus der Hand. So ärgerlich das späte 2:2 damals schon ist: Als richtig bitter könnte es sich im Nachhinein erweisen. Zwei Zähler mehr, und der VfL hätte dank der Quotientenregel, die auch im Nachwuchsbereich zum Tragen kommen dürfte, die WSU überrundet.

Chefcoach Roberg findet das anschließende Derby-1:1 gegen den SV Herbern aufgrund der vielen Top-Chancen der Sendener fast noch schwerer zu ertragen. Trotzdem mag er den beiden Unentschieden nicht zu sehr hinterhertrauern: „Letztlich zeigen diese Partien doch nur, dass die Jungs keine Maschinen sind.“ Die Hoffnung, dass der VfL in der kommenden Spielzeit trotzdem in der Landesliga kickt, hat Co-Trainer Stuhldreier indes noch nicht aufgegeben: „Eigentlich muss es eine Härtefallregelung geben.“

Dafür, dass die Sendener gegenüber der WSU zwei Partien (und sechs Punkte) im Rückstand sind, können sie nachweislich nichts. Das Match Anfang Februar gegen die Spvg. Ibbenbüren hatten sie nach einer Sturmwarnung auf ausdrücklichen Wunsch der Gäste abgesagt, die Partie bei den SF Lotte fiel wegen Corona aus. Nicht dass Stuhldreier den Warendorfern den Aufstieg nicht gönnt: „Die haben uns in der Meisterschaft und, wenn auch knapp, im Pokal geschlagen. Also sind sie verdient Meister. Aber uns sollte man ebenfalls die Möglichkeit einräumen, 2020/21 eine Klasse höher zu kicken.“

Emsdetten könnte Platz räumen

Sollte sich der Verband darauf nicht einlassen (der Jugendausschuss lässt mit seiner Empfehlung von Dienstag praktisch keinen Ermessensspielraum), gäbe es unter Umständen eine weitere Chance, am grünen Tisch aufzusteigen. Hintergrund: Borussia Emsdetten, abgeschlagener Landesliga-Letzter, aber krisenbedingt gerettet, denkt darüber nach, den Platz in der zweithöchsten Spielklasse auf Verbandsebene freizumachen.

So oder so: „Bevor wir irgendwelche Schritte in Erwägung ziehen, warten wir doch erstmal ab, welche Beschlüsse auf dem Verbandsjugendtag Anfang Juni gefasst werden“, schlägt VfL-Nachwuchsleiter Christian Arends vor. Kaum Auswirkungen hat laut Roberg die Klassenzugehörigkeit 20/21 auf die Zusammensetzung des Kaders: „Praktisch alle aktuellen Jungjahrgänge haben uns für die kommende Saison die Zusage gegeben.“ Einziger Wackelkandidat sei, ausbildungsbedingt, der Ex-Gievenbecker Tim Göckener.