Bertelsbeck „zentrales Bindeglied“ bei GW Nottuln

Da ist den Verantwortlichen der Fußballabteilung von GW Nottuln ein Coup gelungen: Zur neuen Saison übernimmt der Dülmener André Bertelsbeck die Aufgaben des Sportlichen Leiters bei den Grün-Weißen. Er wird so mitverantwortlich sein für die Förderung und Entwicklung aller leistungsbezogenen Juniorenmannschaften und des Seniorenbereichs.

„Als Koordinator und Richtliniengeber stellt er für uns ein zentrales Bindeglied für den sportlichen Bereich innerhalb der Abteilung dar. Er wird unser bereits vorhandenes Konzept überarbeiten und in Zusammenarbeit mit den Coaches Spiel- und Trainingskonzepte erarbeiten und umsetzen“, erklärte GW-Fußball-Chef Lothar Ullrich . Neben der Koordination von Aus- und Weiterbildung werde Bertelsbeck auch bei Kaderzusammenstellungen und Trainerbesetzungen ein gewichtiges Wort mitreden. „Wir sind absolut davon überzeugt, dass wir mit ihm genau den Richtigen für diese Aufgabe gefunden haben“, sagte Ullrich weiter.

Zusammen mit Dirk Teichmann (Förderverein) hat er die vertrauensvollen Gespräche mit Bertelsbeck geführt und sie zu einem beiderseits guten Ergebnis geführt. „Ich kenne André schon länger. Unter anderem haben wir gemeinsam bei Preußen Münster gespielt. Ich glaube definitiv, dass er eine Bereicherung für uns wird“, so Teichmann weiter. „Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison die Position bei GW Nottuln bekleiden zu dürfen. Ich wohne ja in Dülmen und kenne Nottuln daher schon lange. Ich fand immer beachtlich, welch hervorragende Arbeit hier ein Verein in einer doch recht kleinen Gemeinde leistet“, erklärte Bertelsbeck.

Der verheiratete Familienvater hat drei Kinder (3, 7, 10) und arbeitet als Bankkaufmann in Münster. Zuletzt war der 48-Jährige, der in seiner aktiven Zeit für Preußen Münster und den 1. FC Bocholt in der 3. Liga spielte, als Trainer bei Landesligist Senden tätig, ehe er im Winter nicht eben geräuschlos entlassen wurde. „Die Gründe dafür erschließen sich mir heute noch nicht“, so der Vollblutfußballer, der das Thema inzwischen aber abgehakt hat. Vor seiner Zeit in Senden hatte er die TSG Dülmen und Brukteria Rorup gecoacht.

Nun also Sportlicher Leiter in Nottuln: „Ich habe auch Angebote gehabt, wieder eine Mannschaft zu trainieren, doch die Aufgabe in Nottuln reizt mich schon sehr. Mir kommt dabei entgegen, dass ich hier zeitlich flexibel arbeiten kann. Ich möchte mithelfen, dass möglichst viele Nachwuchsspieler den Weg in die erste Mannschaft finden. Ein solches Denken ist für Vereine wie GW Nottuln sehr wichtig. Helfen möchte ich aber auch dabei, dass sich die Erste in der Westfalenliga etabliert“, so Bertelsbeck abschließend.