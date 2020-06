Aus der Welt war Christoph Tübing nie. Zwar hatte der Kapitän des damaligen A-Ligisten BW Ottmarsbocholt 2016 die Brücke verlassen, ein Wiedersehen aber explizit nicht ausgeschlossen. Jetzt, vier Jahre später, ist der Defensiv-Allrounder, der zwischenzeitlich für Vorwärts Hiddingsel in der B- und C-Liga aktiv war, wieder zurück. Was schon deshalb passt, da auch die Blau-Weißen just ins Kreisoberhaus zurückgekehrt sind.

Tübing sei einer, der „immer Gas gibt, der voranmarschiert und die Mannschaft pusht“, freut sich Christian Schmauck, sportlicher Leiter seines neuen, alten Vereins, über die Verpflichtung. Genau so ein Mann sei nötig in der neuen Saison, in der die Ottmarsbocholter für den Erfolg deutlich mehr investieren müssten als eine Etage tiefer. Zudem bringe der 32-Jährige viel Erfahrung mit – auch das ein Plus, da insbesondere die Jüngeren im Team die A-Liga allein vom Hörensagen kennen.

Finn Auferkamp

Bereits spielklassenerprobt ist dagegen Finn Auferkamp. Der geht zwar erst in sein zweites Seniorenjahr, hütete aber 2019/20 bereits regelmäßig den Ascheberger Kasten. Dort steht indes künftig mit Tobias Kofoth ein echtes Schwergewicht zwischen den Pfosten. Am TuS-Urgestein vorbeikommen? Für Auferkamp nahezu unmöglich. Da trifft es sich, dass im Ottmarsbocholter Kader just auf der Position im Sommer ein Platz frei wird: Marcel Heitkötter will sich fortan intensiver seiner zweiten Liebe, dem Triathlon, widmen und steht nur im Bedarfsfall zur Verfügung. Wer die neue Nummer eins wird, ist laut Schmauck völlig offen: „Ich denke, dass Dennis Kerkenhoff und Finn in etwa dasselbe Niveau haben.“

Abgeschlossen seien die Personalplanungen damit freilich noch nicht, betont der sportliche Leiter: „Matze Gerigk , unser Spielertrainer, und ich haben noch ein, zwei Leute im Auge.“ Die sollen Qualität und Routine mitbringen, müssten aber – mindestens ebenso wichtig – „zu unserem durchaus speziellen Verein passen“, macht Schmauck deutlich.