Auf dem Schirm hatten die Verantwortlichen des Volleyball-Zweitligisten Skurios Volleys Borken Felice Lyn Lethaus schon länger. Als von Danuta Brinkmann – damals Trainerin des Regionalligisten Union Lüdinghausen, inzwischen in gleicher Funktion bei der Skurios-Reserve tätig – dann aber der Tipp kam, dass die ausgebildete Stellerin des ASV Senden bei Bedarf auch eine gute Außenangreiferin abgibt (was die junge Frau just im Stever-Derby unter Beweis gestellt hatte), habe er sich umso intensiver um Lethaus bemüht, so Skurios-Manager Uli Seyer. Jetzt ist es fix, Mitte der Woche wurde die 18-jährige Abiturientin, um die auch Ligakonkurrent Leverkusen gebuhlt hat, in Borken vorgestellt.

Dort soll die vielseitig Verwendbare in erster Linie die Lücke ausfüllen, die Skurios-Legende Pia Walkenhorst nach ihrem verletzungsbedingten Karriereende im Zuspiel hinterlässt. Das Zeug dazu hat die Neue laut Seyer: „ Felice Lyn ist beim ASV exzellent ausgebildet worden und hat dort bereits ja in Liga drei gespielt. Ich denke, sie wird sich rasch an unser Niveau gewöhnen.“