VfL Senden 3 – Spaßmacher mit Potenzial

Niemand, der die Sendener kennt, würde ihnen ernsthaft einen Mangel an Sportsgeist unterstellen. Dass die Zweite der Dritten in Sachen Klassenerhalt hilft. Oder, umgekehrt, die Drittvertretung der Reserve die Punkte freiwillig überlässt, die Letztere womöglich im Aufstiegsrennen braucht. Auch Norbert Krevert hat diesbezüglich keine Bedenken: „Wir halten es in der Regel so, dass in der B- und C-Liga zwei Mannschaften eines Vereins in derselben Staffel kicken. Schon deshalb, um den Teams unnötige Fahrtwege zu ersparen.“ Zudem würden die direkten Duelle grundsätzlich zu Beginn einer jeden Halbserie steigen – wenn noch gar nicht absehbar sei, in welche Richtung es sportlich für diesen oder jenen gehe. Aber, betont der Kreisvorsitzende: „Sobald in einem dieser Fälle auch nur der leiseste Verdacht der Mauschelei aufkäme, würden wir umgehend einschreiten.“ (flo)