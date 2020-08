BW Ottmarsbocholt hat noch ein Ass im Ärmel

Wenn es aus Sicht des SC BW Ottmarsbocholt überhaupt etwas Negatives in der Vorsaison gab, dann war es die Vielzahl an verletzten Spielern (was die Rückkehr der Blau-Weißen ins Kreisoberhaus umso bemerkenswerter macht). Leistungsträger wie Nils Schmauck, Jens Overbeck oder Tobias Welp kamen so gut wie gar nicht zum Einsatz, „Königstransfer“ Denis Hölscher stieß erst mit Verspätung zur Mannschaft und lief selbst danach nicht wirklich rund (was ihn freilich nicht vom Toreschießen abhielt). Ob sich Matthias Gerigk vor dem Hintergrund nicht einen breiteren Kader gewünscht hätte? Ja und nein, meint der Spielertrainer: „Nils, Jens und Denis sind zum Glück wieder fit. Und wenn dir 25 Mann zur Verfügung stehen, dann hast du automatisch Unzufriedene, die gern öfter spielen würden. Für das Binnenklima ist das nicht unbedingt förderlich.“

Der Coach klopft einfach mal auf Holz: „Es wäre ja schon ungewöhnlich, ereilte uns dieses große Verletzungspech ein weiteres Mal.“ Wobei: Gerigk selbst verdrehte sich im Test gegen Altenberge (1:3) mit der letzten Aktion das Knie. Am Montag steht eine MRT-Untersuchung an. Wie lange der trotz seiner 39 Jahre eigentlich unverzichtbare Spielgestalter ausfällt? Offen. Allrounder Welp kehrt wegen eines Bandscheibenvorfalls gar nicht mehr zurück.

Namhafter Rückkehrer

Dass Gerigk trotzdem mit Optimismus auf die in vier Wochen beginnende A-Liga-Spielzeit schaut, hat vielleicht damit zu tun, dass der Verein noch ein Ass in Form eines weiteren Rückkehrers im Ärmel hat: Die Zusage hat der Betreffende den Blau-Weißen bereits gegeben. Steht noch die Freigabe des abgebenden Vereins aus, weshalb der Name des Spielers an dieser Stelle nicht genannt werden darf. Nur so viel: Es handelt sich um einen echten Kracher.

Auch Christoph Tübing, ebenfalls ein Mann mit BWO-Vergangenheit, deutete in den ersten beiden Vorbereitungsspielen an, dass er eine echte Verstärkung sein kann. Gerigk war „überrascht, wie präsent und laufstark er ist. Trotzdem muss sich Christoph nach seinem C-Liga-Intermezzo in Hiddingsel erst wieder an das höhere Niveau gewöhnen.“

Finn Auferkamp, den zweiten fixen Neuzugang, bezeichnet sein Coach als „guten Typen“ und Torwart mit Potenzial. Die vier Gegentore in Spiel eins (2:4 gegen Hohenholte) könne er, Gerigk, dem Ex-Ascheberger schlecht ankreiden, „darunter waren ja drei Elfer“. Möglich, dass beide Torleute, Auferkamp und Dennis Kerkenhoff, zum Zuge kommen. In der Aufstiegssaison hatte mal Kerkenhoff, mal Marcel Heitkötter (tritt fortan kürzer) den Platz zwischen den Pfosten eingenommen.

Bleibt die Frage nach dem Saisonziel, für den spielenden Coach leicht zu beantworten: „Als Aufsteiger kann es für uns ja nur darum gehen, die Klasse zu halten.“ Was bei mindestens zwei, im ungünstigsten Fall sogar drei Absteigern in der Zwölfer-Staffel schwer genug werde: „Mit Warendorf, Ascheberg oder Wacker Mecklenbeck können wir uns auf Strecke kaum messen. Und bei den vielen zweiten Mannschaften kann man vorher nie wissen, wie stark die sind. Entsprechend wichtig wäre, dass wir gut aus den Startblöcken kommen.“