Okay, das mit dem Abschluss muss Jan Reickert noch üben. Beim 0:1 (0:1) des SC BW Ottmarsbocholt am Sonntag gegen den SV Drensteinfurt 2 stand der 25-Jährige in einer Szene blank vor des Gegners Kasten – und verzog. Aber vorrangige Aufgabe des Rückkehrers ist es ja eh nicht, Tore zu erzielen. Verhindern soll er sie. Und das hat bei seinem BWO-Comeback laut Co-Trainer Patrick Döhla schon ganz ordentlich geklappt: „Zu Beginn hatte Jan leichte Eingewöhnungsschwierigkeiten, aber hinten raus hat er‘s richtig gut gemacht.“

Überraschen dürfte das niemanden. Beim VfL Senden war Reickert in der Defensive über Jahre eine Bank. „Wobei Jan zwar fast immer den Ball, aber meistens eben auch den Mann trifft“, wie Mitspieler Denis Hölscher flachst. Der Angreifer, selbst mehrere Jahre ein VfLer, war an der Rückholaktion – neben dem sportlichen Leiter des A-Ligisten, Christian Schmauck – maßgeblich beteiligt.

Reickert, der am liebsten den Abräumer (in dem Fall wörtlich zu nehmen) vor der Kette gibt, wechselte in der U 13 von einer Kanalseite auf die andere. Der ehemalige VfL-Coach Rainer Leifken und dessen zwischenzeitlicher Nachfolger André Bertelsbeck lobten den Abwehrschrank oft in den höchsten Tönen. Beim spielenden Coach der Blau-Weißen, Matthias Gerigk, kommt der neue Mann ebenfalls gut an: „Jan hat unfassbare Zweikampfwerte, gibt in jedem Training 100 Prozent und wird uns enorm helfen.“

Wieso jemand, der „sogar in der Westfalenliga kicken könnte“ (Kumpel Hölscher über den Teamgefährten), freiwillig auf Kreisebene anheuert? „Dass ich irgendwann noch mal für Otti auflaufe, war eh klar. Jetzt hat es halt gepasst. Zumal ich jobbedingt und aus privaten Gründen derzeit nicht den Aufwand betreiben kann, der zwei Klassen höher notwendig wäre.“