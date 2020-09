Sehen ja schon edel aus, die fabrikfrischen Kugeln. Noch wichtiger aber, versichern einem die Profis: Sie fühlen sich gut an. „Irgendwann verlieren die alten Kugeln an Griffigkeit“, erklärt Helmut Weitkamp , Sportkegler des Oberligisten BW Ottmarsbocholt. Umso glücklicher sind die Blau-Weißen darüber, dass ein örtlicher Sponsor, Matthias Zumbusch (LVM), sechs neue Sportgeräte gestiftet hat – ein jedes 2,8 Kilo schwer und 50, 60 Euro teuer. Einer erfolgreichen Saison dürfte also nichts mehr im Wege stehen, an diesem Wochenende steht der erste Spieltag an.

Ebenfalls neu: Marcel Ende , der die zweite Mannschaft ( Bezirksliga ) verstärkt. Mit 28 ist er künftig der Benjamin im Team – knapp 50 Jahre jünger als der Senior, Willi Baumeister. Personal zu rekrutieren, fällt den Sportkeglern laut Helmut Weitkamp zunehmend schwer, da regelmäßig Bahnbetreiber aufgeben.

In der Gaststätte Vollmer, Heimstätte der Blau-Weißen, ist das gottlob kein Thema. Die beiden Bahnen wurden eigens gewachst, ehe die drei Mannschaften wieder loslegen. Das Oberliga-Quartett des amtierenden Vizemeisters bilden Steffen Weitkamp, Thomas Focke, Leo Ignatzy und Helmut Weitkamp, in der Bezirksliga sportkegeln Frank Schulz, Franz Schnieder, Walter Stratmann, Baumeister und Ende. Die BWO-Damen, ebenfalls Oberligist, setzen auf Nadine Plogmaker, Meike Weitkamp, Agnes Schürjan, Maria Kock und Mechthild Hölscher.

Die Erste, die eine ähnlich gute Rolle wie in der Vorsaison spielen will und bei der Schnieder den verletzten Ignatzy ersetzt, gastiert zum Auftakt am Sonntag (6. September), 13 Uhr, beim ESV Münster 2. Die Zweite (Ziel: Klassenerhalt) empfängt, verstärkt durch Steffen Weitkamp, um 9.30 Uhr den RSK Versmold. Die Damen sind zur gleichen Zeit beim KV Gütersloh-Rheda zu Besuch.