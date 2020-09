Zwar ist die Liga Neuland, doch ein Start gegen Concordia Albachten ist das Beste, was dem SV Bösensell passieren kann. Davon ist Trainer Fabian Leifken überzeugt. Immerhin hat es in der jüngeren Vergangenheit viele tolle Duelle in der Kreisliga A zwischen den Ortsnachbarn gegeben. Am Sonntag kommt es zur Neuauflage.

Dazu kommt, dass die beiden Sportplätze bloß vier Kilometer Luftlinie auseinanderliegen. Zwangsläufig komme da eine Art Derbycharakter auf, wenngleich nicht von Rivalität oder gar einer Feindschaft die Rede sein könne. Ansonsten würde die Jugendspielgemeinschaft auch nicht bestehen. „Ich hoffe auf eine ansprechende Kulisse“, sagt Leifken.

Der SVB ist bei einem Duell gegen die Concorden zuletzt vor ziemlich genau vier Jahren siegreich vom Platz gegangen. „Dann wird‘s ja mal wieder Zeit“, sagt der Coach augenzwinkernd. Er steht vor einer Luxussituation. Unter der Woche hat er mit 23 Mann trainiert. Da saß sogar ein Abschlussspiel elf gegen elf drin: „Ich mache mir Gedanken, wie ich dem einen oder anderen beibringe, dass er nicht spielt oder im Kader steht.“ Möglich, dass diese Kicker die B-Liga-Reserve verstärken.

Da bei Albachten Ex-Preußen-Profi Jens Truckenbrod seit vergangener Woche wieder an der Seitenlinie Stellung bezogen hat, geht Leifken davon aus, dass sich der Spielstil des Gegners nicht großartig verändert haben wird im Vergleich zu 2017 bis 2019. Dieser Bekanntheitsgrad gebe der eigenen Mannschaft ein besseres Gefühl, als wenn sie in Hörstel oder Recke hätte debütieren müssen.

Leifken stellt sich auf ein Duell ein, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden: „Ich erwarte, dass das Spiel in der 80. Minute noch nicht entschieden ist.“ Verzichten muss er in Albachten auf Andreas Wiedau. Sonst sind soweit alle Mann an Bord.