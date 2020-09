Für Landesligist VfL Senden gilt es, die teils bärenstarken Auftritte in der Vorbereitung am Sonntag (6. September), 15 Uhr, wenn der Werner SC im Sportpark gastiert, zu bestätigen. Thomas Morzonek, der das Team gemeinsam mit Rabah Abed coacht, warnt indes vor zu hohen Erwartungen.

Sieben Tore gegen Greven, sieben Tore in Coesfeld. Klingt nach einem Spektakel am Sonntag?

Morzonek: Ich denke nicht, dass uns der WSC zum Toreschießen einlädt. Außerdem bereiten Rabah und mir die vier Treffer, die wir in Coesfeld kassiert haben, etwas Kopfzerbrechen.

Ist ein 7:4 nicht ansehnlicher als ein schnödes 1:0?

Morzonek: Ich würde am Sonntag auch das schnöde 1:0 nehmen (lacht). Im Ernst: Natürlich liegen unsere Stärken in der Offensive. Aber man muss trotzdem verlässlich in der Deckung arbeiten. Gerade Werne ist ein Team, das jede Unzulänglichkeit gnadenlos bestraft. Ich erinnere nur an das 0:7 gegen den WSC im Vorjahr.

U 19-Mann Niklas Castelle hat sagenhafte zehn Tore in der Vorbereitung erzielt. Wird er das in der Liga zu spüren bekommen?

Morzonek: Klar spricht sich rum, dass Niki fast nicht zu bremsen ist. Auf der anderen Seite ist er so schnell, dass etwaige Attacken gegen ihn oft genug ins Leere laufen. Ansonsten müssen ihn die Unparteiischen schützen.

Auch der zweite A-Jugendliche, Lukas Gottwald, hat zuletzt gepunktet.

Morzonek: Stimmt. Er wird sogar ziemlich sicher gegen Werne von Beginn an spielen, da mit Patrick Reckmann ein Innenverteidiger verletzt ist, der noch länger fehlen wird. Bei Lukas, Niki und den vielen anderen jungen Spielern muss man allerdings mit Formschwankungen rechnen. Alles andere wäre unnormal.

Ihr Saisonziel?

Morzonek: Bei fünf Absteigern ist man gut beraten, stets einen Blick in den Rückspiegel zu werfen. Ich bin diesbezüglich aber zuversichtlicher als noch vor ein paar Wochen.