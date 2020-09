Vom ersten Durchgang zeigte sich Fabian Leifken durchaus angetan. Sein SV Bösensell hatte ähnlich wie Concordia Albachten diszipliniert agiert, jedoch zusätzlich auch den Führungstreffer auf dem Fuß. In der 64. Minute öffneten sich schließlich die dichten Abwehrreihen. Die Concorden hatten dabei das bessere Ende für sich und gewannen mit 3:2 (0:0).

Oliver Mersmann und Till Leifken hätten die erste Halbzeit abrunden können, während defensiv gar nichts anbrannte. Was taktisch gut eine Stunde richtig gut funktioniert hat, brach anschließend zusammen. „Dann wurde es richtig wild. Das war Harakiri, was wir gespielt haben“, kommentierte Leifken. Mit einem Strahl von der Strafraumecke in den Giebel eröffnete Prince Sanyang das Toreschießen (64.). Florian Bußmann glich für den SVB vom Punkt aus, nachdem Robin Voßkühler gefoult worden war (68.).

Im Minutentakt ging es weiter: Lars Zymner schloss einen Albachtener Konter zum 2:1 ab (70.), ehe Thilo Farwick nach einer Ecke Bußmanns erneut ausglich (73.). Das Ergebnis hatte wiederum nicht lange Bestand, denn Fabian Fröhning markierte wenig später den Siegtreffer (75.). Eine extrem unglückliche Situation für die Gäste, die kurz zuvor zweimal die Chance hatten, den Ball zu klären.

Die Schlussphase war vom erfolglosen SVB-Anrennen geprägt. Albachten verteidigte mit Mann und Maus. Bis auf einige Versuche aus der zweiten Reihe, saß für Bösensell nichts mehr drin.

SV Bösensell: Schölling – Evels, Overhoff, Klöfkorn (52. Höhne), Voßkühler – Farwick, T. Leifken (83. Janning) – Mersmann, Bußmann, Vedder (76. Rückel) – L. Leifken (58. Schulze Spüntrup).

Tore: 1:0 Sanyang (64.), 1:1 Bußmann (68./FE), 2:1 Zymner (70.), 2:2 Farwick (73.), 3:2 Frühning (75.).