Als der Referee nach 93 Minuten die Landesligapartie zwischen dem VfL Senden und dem Werner SC – Endstand: 1:1 (1:1) – abpfiff, da rissen die Fußballer des WSC die Arme in die Luft. Während jene des VfL ein wenig geknickt dreinschauten. Genau der Moment für Rabah Abed , seine Mannen zusammenzutrommeln und ihnen klarzumachen, dass es überhaupt keinen Grund dafür gebe, Trübsal zu blasen. Taktisch wie spielerisch sei das „ganz großes Kino“ gewesen, was die Gastgeber abgeliefert hätten.

Welcher Vorwurf des VfL-Trainers wäre denn auch angebracht gewesen? Höchstens der, dass seine Schützlinge bei der Vielzahl an guten Chancen vielleicht doch das zweite Tor hätten machen müssen. An fast allen gefährlichen Aktionen der Hausherren beteiligt: Niklas Castelle. Beinahe logisch, dass es der 18-Jährige war, der bei seinem Pflichtspieldebüt traf – nach bildschönem Zuspiel von Bruder Tim (44.). Kurz vorher hatte Jussef Saado einen von Philipp Wilbers an Chris Thannheiser verursachten Foulelfmeter verwandelt.

Zu dem Zeitpunkt war Werne bereits dezimiert. WSC-Keeper Manuel Linke hatte beim Versuch, den Ball mit der Hand vor Tim Castelle zu erreichen, nach Ansicht des Linienrichters die Box bereits verlassen – glatt Rot (20.). Als elf Minuten vor dem Ende der gerade eingewechselte Jawad Foroghi VfL-Angreifer Ali Shinawi an der Seitenlinie rüde fällte und ebenfalls des Feldes verwiesen wurde, agierten die Sendener sogar in doppelter Überzahl. Zum Siegtor langte es für die junge Elf von Abed und Thomas Morzonek aber nicht mehr.

Die einzige WSC-Chance in Hälfte zwei (Colin Lachowitz/75.) vereitelte VfL-Schlussmann Johannes Brückner mit einer Monsterparade. Kurios: Am überzeugendsten waren die Sendener in der Anfangsviertelstunde – als Werne noch komplett war.VfL: Brückner – Wilbers, Gottwald, Berning (87. Rahlenbeck), Borchert – Mallmann (70. Tahiri), Tjaden, T. Castelle, Dabrowski – N. Castelle, Shinawi. Tore: 0:1 Saado (20./FE), 1:1 N. Castelle (44.). Rot: Linke/20., Foroghi/79. (beide WSC).