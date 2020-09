Nach Albachten wartet heute Abend ein weiterer ehemaliger A-Liga-Titel-Konkurrent auf den SV Bösensell. Mit Wacker Mecklenbeck hat die Mannschaft von Fabian Leifken in den vergangenen vier Jahren regelmäßig den Platz an der Sonne im Kreisoberhaus ausgefochten.

Während es beim SVB in Albachten am Sonntag phasenweise taktisch wild zuging, gab es bei den Lila-Weißen am ersten Spieltag viel zu sehen für den Zuschauer. In einem turbulenten Match besiegte die Elf von Costa Fetsch den VfL Wolbeck II mit 6:3. Offenbar wissen beide Teams, wo das Tor steht, sodass auch hier viele Treffer erwartet werden könnten. Doch Leifken wird vielmehr auf die jüngste erste Halbzeit aufbauen wollen, in der Bösensell diszipliniert auftrat und wenig zugelassen hat. Wenn dann noch der richtige Torriecher hinzukommt, steht der nächsten Pokalrunde nicht mehr viel im Weg.